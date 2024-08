Violato il regolamento Grande Fratello segnalazione bomba su Alessia e Lino | il caso esploso nelle ultime ore

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 12 agosto 2024), un’altra clamorosa. Protagonisti dell’ultima edizione di Temptation Island i due hanno continuato a catturare l’attenzione del pubblico per diverse ragioni. Prima il flirt del 29enne con la tentatrice Maika Randazzo che però sarebbe terminato: “la situazione con Maika è finita totalmente già dall’ultima volta che ci siamo visti” le parole dell’ex di. Nel frattempoPascarella eGiuliano si sono pesantemente attaccati sui social. Proprio per questi loro continui botta e risposta si è pensato a una sorta di strategia, come sottolineato anche da Amedeo Venza: “Tutto calcolato! Persone vicine afanno sapere che sono d’accordo (lui e, ndr.). Devono fare un po’ di tarantelle prima che inizi il GF“. Adesso, però, proprio sulla loro partecipazione al GF arriva una clamorosa indiscrezione. Leggi anche: “Vi abbiamo scoperto”.