Perisic e Gattuso clamorosa rottura! L’allenatore | Un dato di fatto

(Di lunedì 12 agosto 2024) Ieri è emersa unaquestione legata a, fuori rosa al Hajduk Spalato dove. Dopo le accuse dell’ex Inter arriva la risposta del tecnico italiano. LA REAZIONE – Ieri, Ivanhacapire sui social di essere scontento al Hajduk Spalato. Tornato in patria a gennaio, nella squadra dove è cresciuto e dopo un grave infortunio al Tottenham, dopo pochi mesi è già fra i possibili partenti. Ma Gennaroesclude che ci sia una volontà da parte sua di volerlo fare fuori: «Io contro? Tu non sai le dinamiche come sono andate venti giorni fa, quando ho parlato con(si riferisce al giornalista che fa la domanda, ndr). Quando un giocatore, venti giorni fa, viene in ufficio da me e mi dice che vuole andare via lo sapevi tu? Allora chiedi e io ti dico. Vuole andare via, c’è una motivazione e io giustamente ti dico».