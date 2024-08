Morta a 31 anni nello strapiombo il Soccorso Alpino | Insidie nascoste dal palèo fate attenzione

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 12 agosto 2024) Reggio Emilia, 12 agosto 2024 – È stato un attimo: le grida, la caduta, e poco dopo il cuore di Valentina ha smesso di battere. Era una giornata all’insegna dell’avventura e della natura, che lei tanto amava. Una giornata come tante, trascorsa in cima alle montagne. Purtroppo, invece, finita in tragedia. Valentina Fino, 31, infermiera bolognese, ha perso la vita dopo essere scivolata all’Alpe di Succiso (Ventasso), sabato pomeriggio, mentre stava percorrendo il sentiero del Barbarossa, a ridosso del crinale, in compagnia del suo ragazzo. Si tratta di un sentiero per escursionisti esperti e lei era, a tutti gli effetti, una frequentatrice assidua della montagna. Coltivava questa passione da tempo, come testimoniano le foto che riempivano i suoi profili social.