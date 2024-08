Macron alle prese con il governo | dopo le Olimpiadi iniziano i problemi per l’Eliseo con l’incubo Melènchon

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 12 agosto 2024) La tregua olimpica perè finita: a cinque settimane dal secondo turno delle elezioni politiche ela paura per i Giochi,sarà chiamato, entro pochi giorni, a formare il nuovouscito dall’anza del cordone sanitario contro il Rassemblement National. Un compito assai arduo per il presidente, che deve trovare la quadra tra partiti antitetici per dare vita all’esecutivo e che, secondo la Costituzione, non potrà sciogliere il Parlamento prima di luglio 2025. I dilemmi ditrae i moderativorrebbe dare l’incarico a un moderato o a un componente dell’area socialista, tipo Faure, ma La France Insoumise diha già fatto capire che nona accetterà soluzioni al ribasso.