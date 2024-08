ATP Cincinnati anche sul cemento lo stesso Musetti degli ultimi 2 mesi? L’esordio sarà duro

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 12 agosto 2024) Lorenzosembra aver compiuto un salto di qualità nella sua carriera neglidue. Dopo il Roland Garros, l’azzurro non sembrava presentarsi in grande condizione psicofisica alla stagione sull’erba, invece proprio le tre settimane sull’erba potrebbero avergli dato una consapevolezza da portarsi dietro nei prossimi. I risultati del carrarino sono sotto gli occhi di tutti: dopo la semifinale a Stoccarda in cui è stato spazzato via da Matteo Berrettini, è arrivata la finale al Queen’s perdendo solo da un grande Tommy Paul. Scatto che è arrivato nel primo turno contro Alex de Minaur: l’azzurro era sotto 6-1 1-0 e palla del 2-0 per l’australiano, ha controbrekkato, ha avuto la forza di reagire e da quel momento è cambiato tutto con la semifinale di Wimbledon, la finale di Umago e il bronzo alle Olimpiadi.