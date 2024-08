La Maceratese al Tubaldi Rimonta della Recanatese

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 11 agosto 2024): Tiberi; Bruzzechesse, Ferrante, Marchegiani; Manfredi, Gomez, Canonici, Pesaresi; Valleja, Masi; Sbaffo All.re Filippi A disp. Verdini, Del Bello, Mordini, Spezzano, De Melo, Capodacqua Ghergo, Valeri, Guidobaldi, Pepa, Raparo.: Gagliardini; Ciattaglia, Vanzan, Mastrippolito; Lucero, Bracciatelli, Oses, Gomis, Cognigni, Bongelli, Nasic. A disp. Sansaro, Raffaelli, Nicolosi, Consoli, Ruani, Vrioni, Benigni, Cirulli, Albanesi, Marchionni, Marchegiani, Compagnucci. All. Possanzini. Reti: 36’ Lucero, 29’st Sbaffo, 36’ Masi. Note: spettatori circa 300 con ampia rappresentanza biancorossa. Angoli 7-3. Unache più "green" non si potrebbe con otto under tra i titolari supera lama soprattutto mette in mostra trame interessanti e qualche ragazzotto potenzialmente futuribile.