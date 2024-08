La ’Carta dedicata a te’ per 156 famiglie

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 11 agosto 2024) Arriverà a 156di Bondeno, che hanno un Isee inferiore a 15mila euro laa te’. L’ammontare è di 500 euro: la potranno ritirare negli uffici postali abilitati e la potranno spendere per acquistare beni di prima necessità. Lesaranno contattate dagli uffici comunali per essere informate. "Bondeno ha già concluso i controlli e la validazione delle liste inviate dall’Inps – conferma il vicesindaco e assessore ai servizi sociali Francesca Piacentini (in foto) –. I nuclei beneficiari sono 156, e riceveranno una carta con l’importo di 500 euro". La procedura è semplice: "I cittadini non devono fare nulla – sottolinea Piacentini – ma aspettare di essere contattati dai servizi sociali che comunicheranno un codice necessario per il ritiro della carta in posta".