Italia oro olimpico nel volley femminile! I complimenti dell’Inter

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 11 agosto 2024) La Nazionaledistravolge gli Stati Uniti in finale 3-0 conquistando la medaglia d’oro.da parte di tutto il mondo dello sport, e anche del calcio e in particolare. MEDAGLIA D’ORO – Salgono a quota 12 le medaglie d’oro conquistate dall’nel corso delle Olimpiadi di Parigi 2024. Julio Velasco e le sue meravigliose ragazze conquistando la finale più che dominata: 25-18, 25-20, 25-17 i parziali nel successo per 3-0. Strepitosa la prova di Paola Egonu, con 22 punti. Si interrompe il digiuno delalle Olimpiadi e puntuali idi tutto il mondo dello sport e anche del calcio, come nel caso