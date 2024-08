Videosorveglianza il Comune di Terracina ottiene il cofinanziamento dal Ministero

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di sabato 10 agosto 2024), 10 agosto 2024 – La Città diha ottenuto un finanziamento di circa 250 mila euro per la. L’Ente infatti ha partecipato al Bando Ministeriale per la Sicurezza Urbana, che quest’anno ha erogato su tutto il territorio nazionale un totale di 19 milioni di euro a 243 Comuni, selezionati tra gli oltre 1.500 che hanno presentato domanda.ha ottenuto ildi buona parte del progetto presentato che prevedeva un importo complessivo di 330 mila euro. Il progetto è stato selezionato e finanziato, come fa sapere ildell’Interno, tenendo conto dell’indice di delittuosità sul territorio e del numero di abitanti. Una volta ricevuta la comunicazione ufficiale da parte della Prefettura si procederà subito alla realizzazione dell’impianto.