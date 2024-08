Sociale scienza e cultura | I progetti della Fondazione Pisa per sostenere il territorio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 10 agosto 2024) di Antonia Casini Disabilità e carcere. I vertici(di origine bancaria), che opera e sostienesulin tre settori direttamente e attraverso altrettante fondazioni (Palazzo Blu per le attività e i benili, Dopodinoi per la solidarietà e lana per la), ha approvato da poco nuoviper l’inclusione. Ma si sta pensando anche a sostegni per superare la crisi dopo la pandemia e a una rete proprio su quest’ultimo argomento. Il presidente, l’avvocato Stefano Del Corso, spiega gli ultimi interventiper ilin tante aree., cittàricerca.