Sempre meno camionisti ne mancano 22mila in Italia | -35% rispetto a cinque anni fa

(Di sabato 10 agosto 2024) Non solo ci sonotir in giro, maanche iche li guidano. Un allarme lanciato dall’Ufficio studi della Cgia di Mestre, i quali affermano che attualmente si registra un deficit di oltreautisti nel mercato del lavoro, con evidenti conseguenze sia per le aziende che per la società. Tale situazione era in parte prevedibile, considerando che negli ultimi, dal 2019 a oggi, il numero dei titolari della Carta di qualificazione del conducente (Cqc) necessaria per guidare un camion è diminuito di quasi 410mila unità, mentre si stima che entro il 2034 la metà degli autisti in servizio andrà in pensione.