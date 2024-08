Fiumicino rimosse le limitazioni sul viadotto dell’Aeroporto

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di sabato 10 agosto 2024),10 agosto 2024 –, in direzione Ostia, leviarie, sul, struttura di rilievo per i collegamenti traed Ostia. Rimangono, per il momento, le restrizioni nella direzione opposta, verso l’aeroporto. La misura segue l’annuncio, dato il 27 giugno scorso in una conferenza stampa, presso l’Aula Consiliare del Comune dialla presenza del Sindaco, Mario Baccini e del responsabile Struttura Territoriale di Anas Lazio, Marco Moladori, per rispondere alla necessità di migliorare la viabilità in vista del Giubileo 2025, in vista della demolizione e ricostruzione degli impalcati per 650 metri che avverrà dopo l’evento giubilare.