È successo subito dopo la vittoria Imane Khelif la notizia dell’oro alle Olimpiadi ed è il delirio

(Di sabato 10 agosto 2024)è oro nella boxe, categoria 66kg femminili. La pugile algerina è salita sul gradino più alto del podio delledi Parigilacontro Yang Liu. Non si è parlato che di lei in questi giorni: è finita al centro delle polemiche fin dall’inizio della sua competizione, perché il suo fisico presenterebbe delle variazioni delle caratteristiche del sesso e l’Iba, estromessa dal Cio per presunti problemi di corruzione, l’aveva esclusa dai mondiali di New Delhi del 2023. Venerdì sera peròha sconfitto in finale la cinese Liu Yang vincendo ai punti tutti e tre i round. Un’ovazione ha accolto il suo ingresso sul ring,stito al centro dello stadio Philippe-Chatrier del Roland Garros, e poi la sua, dai tantissimi tifosi algerini presenti alla gara.