Tennistavolo | va alla Cina l’oro a squadre vittoria finale sulla Svezia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 9 agosto 2024) Si è conclusa la competizione amaschile dialle Olimpiadi di Parigi 2024. A vincereè la, che nell’ultimo atto batte una rocciosa, ed è un 3-0 particolarmente bugiardo perché almeno un confronto gli svedesi potevano portarlo a casa. Nel primo incontro, quello di doppio maschile, tra Ma Long/Wang Chuqin e Anton Kallberg/Kristian Karlsson, il successo è degli asiatici in rimonta, per 8-11 11-4 11-3 6-11 11-7. Di seguito, non lo si può chiamare un rimpianto, ma è comunque un andamento abbastanza simile a quello precedente ciò che si vede tra Zhendong Fan e Truls Moregard. Punteggio conclusivo 10-12 11-8 11-9 11-13 11-5. A seguire, un’altra lotta vibrante, con il tentativo di clamorosa rimonta di Karlsson nei confronti di Wang.