La vendemmia solidale nelle terre del Prosecco Già scattate le iscrizioni

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 9 agosto 2024) Sono già partite da qualche giorno le prenotazioni per la 13ª edizione della ’®- Festa e Beneficenza nella Terra delSuperiore’. Gli ’aspirantitori’ possono infatti iscriversi alla giornata di raccolta dell’uva a scopo benefico in programma domenica 8 settembre dalle 9 alle 16, tra i filari di Glera della tenuta ’Le Manzane’ di San Pietro di Feletto (Treviso) scrivendo una mail a [email protected] Il ricavato sarà devoluto a ’C’è Da Fare’ ETS, l’organizzazione senza scopo di lucro fondata nel 2023 dall’attore e comico genovese Paolo Kessisoglu per combattere il disagio giovanile prendendo per mano i ragazzi senza bussola e riavvicinandoli man mano alla vita e a una quotidianità.