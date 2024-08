La ragazza di Stillwater | tutto quello che c’è da sapere sul film

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di venerdì 9 agosto 2024) Ladi: trama, cast e streaming delQuesta sera, venerdì 9 agosto 2024, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda Ladidel 2021 diretto da Tom McCarthy. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Bill Baker, di professione trivellatore, al momento senza un impiego svolge attività saltuarie nella sua città natale,, in Oklahoma. Un giorno parte alla volta di Marsiglia per andare a trovare la figlia Allison, trasferitasi lì per motivi di studio, ma in seguito arrestata con l’accusa di aver ucciso la sua compagna di stanza, con la quale aveva anche una relazione. Durante la visita, laaffida al padre una lettera da consegnare all’avvocato Leparq, in cui spiega che il vero assassino è un ragazzo di nome Akim.