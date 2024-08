Invasione di Kursk la Russia proclama l’emergenza federale | i rischi per il gas

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di venerdì 9 agosto 2024) L’Ucraina continua ad avanzare nella regione di, in. La situazione, inizialmente definita sotto controllo dal Ministero della Difesa di Mosca, starebbe rapidamente degenerando. Code di cittadini russi in fuga dalle città lungo le direttrici di attacco dell’esercito di Kiev, che ha già preso il controllo di alcune stazioni di misurazione e controllo dei gasdotti. Nella regione disi trovano infatti molte stazioni di controllo lungo i gasdotti che trasportano il metano dallafino all’Europa centrale. Si tratta di alcune delle poche condutture che ancora funzionano e che portano gas naturale soprattutto in Ungheria, Austria e Repubblica Ceca. L’Ucraina aveva già minacciato un’interruzione dei contratti a partire dall’anno prossimo, ma questa svolta nel conflitto a già fatto tornare sui mercati la paura della speculazione.