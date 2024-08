LIVE Atletica Olimpiadi Parigi in DIRETTA | Larissa Iapichino a caccia del podio! Record italiano di Vissa nei 1500

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 8 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.23: Tra poco il via della finale del tiro del giavellotto uomini. Questi i protagonisti: 1 552 VADLEJCH Jakub CZE 10 OCT 1990 90.88 88.65 1 2 793 PETERS Anderson GRN 21 OCT 1997 93.07 88.63 6 3 1258 WALCOTT Keshorn TTO 2 APR 1993 90.16 85.22 9 4 1113 NADEEM Arshad PAK 2 JAN 1997 90.18 86.59 5 774 WEBER Julian GER 29 AUG 1994 89.54 88.37 3 6 988 YEGO Julius KEN 4 JAN 1989 92.72 85.97 15 7 626 ETELATALO Lassi FIN 30 APR 1988 86.44 84.67 16 8 809 CHOPRA Neeraj IND 24 DEC 1997 89.94 89.34 2 9 1028 MARDARE Andrian MDA 20 JUN 1995 86.66 84.13 8 10 627 HELANDER Or FIN 1 JAN 1997 89.83 85.75 4 11 422 da SILVA Luiz Mauricio BRA 17 JAN 2000 85.91 85.91 21 12 628 KERANEN Toni FIN 16 JUN 1998 85.27 85.27 14 20.22: Si riprende il terzo postocon 6.88 20.18: Salto a 6.81 di Mihambo che sale al terzo posto 20.