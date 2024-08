Il menù della felicità Olimpiadi o Mistero a Saint Tropez? La tv dell’8 agosto

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 8 agosto 2024) Per la prima serata in tv, giovedì 8, su RaiUno alle 21.25 andrà in onda il film “Il”. Philippe Lamarck, brillante chef stellato, a causa del suo carattere “complicato”, viene licenziato. Sparsa la notizia del licenziamento, Philippe ha difficoltà a trovare una nuova occupazione. Tutto cambia quando viene contattato da Virginie, madre di Noé, un ragazzo autistico con un senso dell’olfatto eccezionale e con il sogno di diventare cuoco. Per permettere a Noé di realizzare il suo sogno, Virginie ha l’idea di aprire un ristorante inclusivo, offrendo così una possibilità di lavoro ai giovani con disabilità cognitive. RaiDue dalle 21 trasmetterà i “Giochi Olimpici Parigi 2024”. Canale5 alle 21.30 proporrà “Michelle Impossible & Friens”, condotto da Michelle Hunziker. Al suo fianco Katia Follesa, Scintilla, Andrea Pucci Alessandro Betti e Valentina Barbieri.