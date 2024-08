Il calendario Nove giorni al Parma Poi il primo mini ciclo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 8 agosto 2024)al via ufficiale della stagione, la Fiorentina si avvia così a concludere la sua pre season con la trasferta di Friburgo. Sarà una sorta di toccata e fuga tedesca perché la comitiva gigliata partirà domani e tornerà sabato subito dopo la partita, in programma alle 15.30. Domenica di riposo per i calciatori, la ripresa è fissata per lunedì quando comincerà la settimana che condurrà alla prima di campionato contro il. E da lì in avanti la squadra di Palladino entrerà neltour de force della stagione, con cinque partite nel giro di quindici. Oltre alla sfida con i ducali sono inquelle con Venezia e Monza, intervallate dal doppio confronto europeo contro Ararat o Puskas Academy.