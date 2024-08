Yunus Premio Nobel per la Pace alla guida del Bangladesh

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Ilè sottosopra e Muhammadcercherà di ‘riparalo’. Dopo settimane di rivolte e manifestazioni popolari, si è dimessa la premier Sheikh Hasina, in carica dal 2009 e sotto accusa per brogli elettorali e discriminazioni. I manifestanti avevano assaltato la sua residenza. Sono morti a centinaia durante gli scontri con la polizia. Indicato dagli studenti che hannoto le massicce proteste, diventa adesso premier pro tempore ilper la2006, Muhammad, 84 anni. Celebre in tutto il mondo per aver dato vitaGrameen Bank: la banca che ha ‘inventato’ il microcredito ai poveri, diffuso ora in moltissimi Paesi, Italia compresa. Muhammad. Foto X @DigiSquaredIlin crisi La situazione inè precipitata rapidamente. Sheikh Hasina, che ha dominato la scena politica per oltre un decennio, si è trovata sempre più isolata.