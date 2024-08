Paperdi Juvecaserta 2021 annunciato l’arrivo del centro Abba

Leggi tutta la notizia su anteprima24

Adamu Adam di origine nigeriana, ma di formazione italiana, è un nuovo giocatore della. Nato il 25 maggio 2004, 204 cm di altezza, è un giocatore interno con una grande apertura alare, come lo definisce il sito specializzato eurobasket.com. Arrivato giovanissimo in Italia, ha disputato tutta la trafila dei campionati giovanili esordendo in serie B con il Bernareggio nella stagione 2020/21. Con la società lombarda è rimasto fino alla stagione 2022/23 collezionando 32 presenze, sempre in serie B. Lo scorso anno sportivo è passato alla Rivierabanca Basket Rimini in Legadue, giocando in doppio tesseramento anche nel Dulca Santangelo di serie C. Ha fatto parte della nazionale nigeriana che nel 2023 ha preso parte alla FIBA AfroCan di Luanda (Angola).