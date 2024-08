Pallavolo Caterina Bosetti sulla semifinale delle Olimpiadi contro la Turchia | Siamo in palla evitare la tensione

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 7 agosto 2024) L’Italia vola innel torneo di volley femminile dei Giochi Olimpici di Parigi 2024 ma non ha la minima intenzione di smettere di sognare. La formazione azzurra con il netto successo di ieri serala Serbia ha già fatto la propria storia, dato che mai in precedenza era stata in grado di raggiungere questo traguardo sotto i Cinque Cerchi. A questo punto, come dicono gli americani “Sky is the limit” per la nostra nazionale, ovvero non ci sono più limiti. Il sogno della medaglia d’oro è li all’orizzonte, ma sarà fondamentale non distrarsilanel match che si giocherà domani, giovedì 8 agosto, alle ore 20.00. La prima a saperlo è, alla sua terza Olimpiade della carriera: “Da domani (oggi ndr) inizieremo a pensare alla. Sarà una, per cui un match durissimo da affrontare nel migliore dei modi.