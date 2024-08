Madre lavoratrice e congedo parentale negato | un recente caso di discriminazione

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Quello del concorso pubblico è un percorso che può concludersi con una grande soddisfazione, se il partecipante riesce a superare le prove previste e ad entrare a far parte dell’elenco dei vincitori. Posto fisso e stipendio mensile garantito sono i due fattori che spingono a concorrere, sperando di agguantare un contratto nella pubblica amministrazione. Talvolta però non tutto va per il verso giusto neanche a chi il concorso lo passa. Ne sa qualcosa una giovane donna, architetto, che dopo essere stata selezionata ha chiesto il(astensione facoltativa). L’iniziativa non è piaciuta però al Comune di Monte Argentario, presso cui la 34enne vincitrice del concorso avrebbe dovuto iniziare a lavorare, e all’annullamento del contratto di assunzione è seguita l’azione legale della ragazza con un esito favorevole in primo grado.