Terremoto in Italia fortissima scossa oltre 4 di magnitudo

Leggi su Caffeinamagazine.it

Unadiha destato nel cuore della notte la popolazione di diverse province del Sud. Alle 3 e 26 del mattino del 16 aprile, un sisma di4.8 ha colpito il mar Jonio meridionale, in un tratto di mare compreso tra la Sicilia e la Calabria. L’evento sismico è stato chiaramente percepito in numerose aree costiere e interne, in particolare nelle province di Catania, Messina e Siracusa, generando momenti di apprensione tra i cittadini, molti dei quali si sono riversati in strada.Secondo i dati resi noti dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), l’ipocentro è stato localizzato a una profondità di 48 chilometri. Il punto più vicino all’epicentro è stato individuato a circa 72 chilometri a sud-est di Reggio Calabria, mentre tra i comuni siciliani, quello geograficamente più prossimo è Acireale, distante 81 chilometri.