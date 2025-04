Linkiesta.it - L’involuzione antidemocratica degli Stati Uniti e i suoi complici

I fuochi d’artificio della guerra commerciale,al generale diluvio di assurdità caratteristico del modo di governare di Donald Trump, rischiano di distrarre l’attenzione dal punto decisivo, o quanto meno di relativizzarne l’importanza, anche per via di una sorta di effetto saturazione. C’è un limite al numero di conclamate menzogne e plateali abusi di potere per cui un individuo è in grado di indignarsi nel corso di una giornata.Per questo motivo è tanto più importante mantenere salda una ragionevole scala di priorità nell’analizzare e discutere quanto sta accadendo negli. Tutto sommato il filo conduttore, o se preferite il metodo dentro questa follia, non dovrebbe essere così difficile da individuare, guardando alle ultime scelte del presidente americano.Dal rifiuto di ottemperare a una sentenza della Corte suprema sul rimpatrio di un immigrato espulso illegalmente (che a noi italiani dovrebbe ricordare qualcosa) al tentativo di conquistare un controllo politico delle università intervenendo sui loro finanziamenti e persino sul loro regime fiscale (che a noi italiani non può ricordare niente, ma solo perché non abbiamo niente di simile a Harvard che il governo possa occupare), dalla campagna di pressioni e intimidazioni condotta con simili metodi contro stampa, studi legali, giudici e persino popstar colpevoli di non mettersi sull’attenti fino al definitivo allineamento del paese all’autocrazia putiniana, da ultimo con il rifiuto di sottoscrivere persino la condanna della strage di Sumy in sede di G7.