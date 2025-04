Serieanews.com - Inter, col Bayern Inzaghi ha l’arma in più. E c’è un dato che fa sognare

Leggi su Serieanews.com

Una notte da vivere senza respiro, un San Siro che sogna e un piede sinistro pronto a cambiare tutto, colc’èin più:cala l’asso (Foto: Ansa) – serieanews.comSan Siro comincia a tremare molto prima del calcio d’inizio. Succede sempre così quando in palio non c’è solo una qualificazione, ma la possibilità di mettere le mani su qualcosa che assomiglia a un sogno. L’lo sa bene. E ilMonaco pure.Questa non è una partita come le altre. È quella che può cambiare tutto: la stagione, le ambizioni, forse anche un po’ la storia. Perché il quadro che si sta disegnando in Champions ha qualcosa di irripetibile. E una volta che il treno passa, o ci salti sopra, o resta il rimpianto.A guardarlo oggi, quel tabellone sembra quasi un invito scritto a mano per l’