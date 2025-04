Gamerbrain.net - Quanti soldi hai speso su Steam? La risposta è a portata di clic

Leggi su Gamerbrain.net

Comprare suè fin troppo comodo. Tra sconti irresistibili, bundle imperdibili e offerte a tempo, è facile lasciarsi andare e riempire la libreria digitale di giochi che, spesso, non vengono mai nemmeno installati. Maeuro sono realmente spariti dal tuo conto? Ora puoi scoprirlo con precisione. e forse con un po’ di rimorso.Sapevi cheOS arriva su PC Desktop?Sebbene non sia messa troppo in evidenza,include una sezione dedicata alla cronologia delle spese, pensata per la trasparenza dell’utente ma ignorata dalla maggior parte dei giocatori. Si tratta di un riepilogo dettagliato di quanto haiin tutta la tua “carriera” di utente sulla piattaforma.Come controllare la tua spesa totale su:Avviasul tuo PCca su “Aiuto” (in alto nella barra)Vai su “Assistenza di”Entra in “Il mio account”Seleziona “Dati relativi al tuo accountca su “Fondi esterni usati”Ti verrà chiesta la password o una conferma tramite l’app mobile di, per proteggere questi dati sensibili.