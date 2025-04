Ilfattoquotidiano.it - Quando è nata la mafia? Prima dell’Italia unita. Storia del magistrato che scoprì i “governi nel governo”

Facinorosi, masnadieri, briganti, banditi malfattori, malandrini, comitive armate, scorridori di campagne. E poi camorra e camorristi, setta dei facinorosi e degli intraprendenti, persino associazione de’ bonachi, perchè i componenti indossavano giubbe di velluto. Erano i mafiosidei mafiosi, gli appellativi usati per definire gli appartenenti a Cosa Nostra, molto, che la più antica tra le organizzazioni criminali si chiamasse così. È una delle tante notizie contenute in Nascita della, documentatissimo saggio storico firmato da Salvatore Mugno e pubblicato da Navarra editore.Giornalista di Trapani, autore di lavori su Matteo Messina Denaro, Mauro Rostagno e Giangiacomo Ciaccio Montalto, per la stesura del suo ultimo libro Mugno ha condotto lunghe indagini negli archivi di Stato di Napoli, Palermo, Messina e Trapani.