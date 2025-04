Sport.quotidiano.net - Virtus sfida Palestrina: punti decisivi per la salvezza diretta

"Il match contromette in paliopesanti". Massimiliano Domizioli, coach della, pensa alla gara di oggi alle 21 a Valmontone (Roma) contro ilnella quinta giornata di ritorno dei Play In Out. "Loro - anticipa il tecnico - faranno di tutto per evitare le ultime posizioni ed avere lo svantaggio del fattore campo nei prossimi impegni". Però è una gara che mette sul piatto qualcosa di importante anche per i civitanovesi. "Per noi questa gara potrebbe darci la, cioè quanto stiamo cercando da inizio stagione e che in estate poteva essere difficilmente pronosticabile". Laè reduce dal successo a Ferentino. "In questa gara la squadra ha mostrato i progressi nell’interpretazione della partita a cui siamo rimasti aggrappati mostrando attenzione sul piano difensivo e sfruttando bene il contropiede".