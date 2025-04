Ilfattoquotidiano.it - Irlanda travolta dalla crisi abitativa dopo il boom dell’edilizia privata. E i giovani sperano nelle case popolari

Il numero di irlandesi senza fissa dimora, costretti a ricorrere a servizi abitativi di emergenza, è in costante crescita e nel febbraio 2025 è stato toccato un nuovo, triste, record con 15.378 persone che non dispongono di una casa. Tra questi, come chiarito dai dati del Department of Housing di Dublino, ci sono 4.653 bambini. Il dato complessivo è al ribasso perché non include diverse categorie di persone, come chi dorme in strada oppure in auto e per questo motivo risulta meno tracciabile. La maggior parte delle vittime dellarisiede a Dublino, con poco meno di 11mila persone in alloggi di emergenza. Le cause che hanno scatenato queste dinamiche hanno radici lontane che risalgono ad alcuni decenni fa, nel periodo di piena espansione dell’economia irlandese. Tra la fine degli anni Novanta ed i primi anni Duemila, come ricordato da Euronews, l’ha assistito ad una rapida espansione, con una crescita del 177 per cento del numero di costruzioni realizzate.