Noinotizie.it - Nave Vespucci, l’arrivo a Taranto Di primo mattino. Permanenza fino al 22 aprile

Di seguito il comunicato:Amerigo, lo storico veliero eScuola della Marina Militare, Ambasciatore del Made in Italy nel mondo, dopo la tappa di Brindisi, tornerà, dopo tre anni dall’ultima sosta, adove ormeggerà lungo la suggestiva banchina del Castello Aragonese dal 16 al 22.Anche a, settima tappa del Tour Mediterraneo,Amerigosarà affiancata dal Villaggio IN Italia. L’iniziativa del Tour Mediterraneo dicon il Villaggio IN Italia nasce da un’idea del Ministro della Difesa Guido Crosetto, sostenuta dalla Difesa e da 12 Ministeri, per raccontare e condividere l’esperienza internazionale del “Tour Mondiale” che per 20 mesi ha portato in 30 Paesi all’estero la cultura, la storia, l’innovazione, la gastronomia, la scienza, la ricerca, la tecnologia e l’industria che fanno dell’Italia un Paese universalmente apprezzato.