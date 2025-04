Ilfattoquotidiano.it - Il “rinascimento degli psichedelici”, così funghi e Lsd possono diventare farmaci: anche per la schizofrenia

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Si aggiunge un nuovo tassello a quello che può essere definito il “” nel trattamento dei disturbi psichiatrici. Un gruppo di ricercatori dell’Università della California di Davis, San Francisco, ha sviluppato un nuovo farmaco, strettamente correlato all’LSD, che promuove la neuroplasticità e che sfrutta il potere terapeutico della sostanza psichedelica riducendone il potenziale allucinogeno. Il farmaco, descritto in uno studio pubblicato sulla rivista Proceedings of the National Academy of Sciences, potrebbeuna valida opzione terapeutica per patologie come la, in cui le sostanze psichedeliche attualmente non vengono prescritte per motivi di sicurezza. Il composto potrebbeessere utile per il trattamento di altre malattie neuropsichiatriche e neurodegenerative caratterizzate da perdita sinaptica e atrofia cerebrale.