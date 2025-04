Tvzap.it - “The Couple”, cotta segreta tra concorrenti: cosa succede

News Tv. Ilary Blasi è di nuovo al timone per il secondo appuntamento con The– Una vittoria per due. Il programma entra sempre più nel vivo: le prove diventano più coinvolgenti e i, puntata dopo puntata, si aprono al pubblico mostrando aspetti inediti della loro personalità e del loro rapporto e non solo. Nel reality infatti, l’amore sembra aggirarsi tra le pareti della casa come un ospite invisibile ma decisamente presente. Tra flirt e giochi di sguardi le dinamiche sentimentali si infittiscono ogni giorno di più. Se da un lato c’è chi giura fedeltà al proprio partner fuori dalla casa, dall’altro iniziano a emergere simpatie inaspettate: vediamo quali sono i protagonisti più chiacchierati della puntata di ieri sera.(.)Leggi anche: “The”, la brutta notizia al risveglio per Ilary BlasiLeggi anche: Caterina Balivo e la scena tagliata: bufera su “Obbligo o Verità” di Alessia Marcuzzi (VIDEO)“The”, Danilo Mileto e il fascino proibito di Thais WiggersIl primo a scuotere gli equilibri emotivi nella casa di “The” è stato Danilo Mileto, che non ha fatto mistero della sua attrazione per la modella brasiliana Thais Wiggers.