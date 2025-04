Inter-news.it - San Siro a festa per Inter-Bayern Monaco e l’incasso è monstre! – CdS

Stasera Sanaccende le luci a, ritorno dei quarti di finale di Champions League. Una serata magica, quella da Triplete. CONTO ALLA ROVESCIA – Cresce l’attesa per: una notte magica a San. La notta del ritorno dei quarti di finale di Champions League. Da un lato, la Beneamata che dovrà difendere il 2-1 didi Baviera, dall’altro ilferito, che va a caccia della rimonta per continuare il percorso verso quella finale che si giocherà in casa il prossimo 31 maggio. All’serve la notte da triplete. Una di quelle notti memorabili, che resteranno nella storia. Per l’occasione, Sansarà sold-out: non ci sarà nessun posto libero, come sottolinea il Corriere dello Sport. Lautaro Martinez e compagni dovranno fare la solita partita nella partita: soffrire e resistere tutti insieme, ma anche attaccare all’unisono.