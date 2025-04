Rompipallone.it - Milan: il nuovo ds ha detto sì, il primo colpo dalla Nazionale

Leggi su Rompipallone.it

Ilè pronto ad incassare il “sì” del suodirettore sportivo, per ilprogetto che nasce con il mercato che comincia per i rossoneri.Il clubista ha da concludere quella che è l’attuale stagione, nella speranza per i rossoneri che questa annata possa concludersi con un quarto posto “miracoloso” se si considera quanto fatto fino a questo momento, nella tortuosa avventura vissuta prima da Fonseca e poi da Conceicao.Un lascito non da poco, quello del piazzamento nell’Europa che conta, che permetterebbe alds di scegliersi un allenatore di un certo spessore, con un mercato altrettanto importante. E come svelano da Tuttosport, ilds delpotrebbe portare con sé il grandedalla Nazionale. Calciomercato, pronta la rivoluzione: il ds hasìSiamo vicini a quella che si considera la fumata bianca per il ruolo dadirettore sportivo che cercava il