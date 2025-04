Vanityfair.it - Isabella di Danimarca, principessa di nome e di outfit: alla festa per i suoi 18 anni arriva immersa in una nuvola di tulle

Leggi su Vanityfair.it

La reale è stata l'indiscussa protagonista della serata, anche grazie al vestito disegnato per lei da Jesper Høvring. Presente anche il resto della famiglia: per la regina Mary, per laJosephine, per Margrethe die le sue sorelle abiti da sera e gioielli delle grandi occasioni