Trovata morta in un dirupo a Ischia a luglio arrestato il compagno

Leggi su .com

(Adnkronos) – Marta fu maltrattata, abbandonata, infine soffocata a Barano d'(Napoli) lo scorso 13dai carabinieri il, 41enne russo, gravemente indiziato in ordine al reato di omicidio doloso pluriaggravato. L'uomo era già statoper maltrattamenti in famiglia aggravati dall’evento morte pochi giorni dopo la morte della vittima, la 32enne ucraina .L'articoloin unilproviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su altre due psicologheTomasi: “Tunnel utile a ricostruire rapporto con territorio”