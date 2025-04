Ilrestodelcarlino.it - "La Malatestiana arretra". In calo visitatori e incassi

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Biblioteca, numeri in: serve un cambio di rotta. E la Rocca può essere la chiave per risalire la china. Se Cesena vuole tornare a brillare, deve ripartire dai suoi tesori, ma con una visione nuova e integrata". Lo dice Marco Casali, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio comunale, che su questo tema ha rivolto un’interrogazione a Camillo Acerbi, assessore al Bilancio e alla Cultura.Cosa dicono i numeri che le sono stati forniti?"Che siamo fermi al palo: la Biblioteca, così com’è, non riparte. I dati più recenti sull’affluenza alla parte antica dello storico complesso cesenate parlano chiaro: nel 2023 e 2024 si sono registrati rispettivamente 17.737 e 17.586, numeri decisamente inferiori rispetto alla media pre-Covid, che tra il 2015 e il 2019 superava stabilmente quota 20.