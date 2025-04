Ilfattoquotidiano.it - “Bagni neutri a scuola? Ho applicato la Costituzione che vieta ogni discriminazione”. Ma la scelta del preside irrita la destra

“È solo una questione di inclusione. Ho sololachee il Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto istruzione, università e ricerca 2019/21 che prevedeper i lavoratori transgender”. A parlare col fatto.it è il dirigente dell’Itis “Marconi” di Pontedera, Pier Luigi Robino. Nella sua, in provincia di Pisa, ha deciso che tresiano destinati a studenti a prescindere dal sesso. Una decisione presa dallo stessosenza consultare – ammette lui stesso – nessun organo collegiale e senza che vi sia stato alcun ragazzo/a o insegnante a richiederlo. “Non abbiamo tolto nulla a nessuno. Solo il dieci per cento delle toilette presenti nellaè stato interessato dalla modifica”. Un’iniziativa che nella città della Piaggio ha destato non poche polemiche nel centro