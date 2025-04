Napolipiu.com - Mai più a Manchester: Rashford accetta di corsa la Serie A | 35 milioni più bonus

Mai più adilaA 35più">L’attaccante inglese avrebbe dato la sua disponibilità a trasferirsi in Italia, dopo una stagione piena di ombre.Non era mai successo prima. Non con Marcus. Eppure, il 2025 ha segnato una rottura che sembrava impensabile. L’uomo simbolo delUnited, il ragazzo di casa cresciuto nell’Academy dei Red Devils, è finito lontano da Old Trafford. La sua parabola, da simbolo a oggetto di mercato, si è chiusa bruscamente lo scorso 2 febbraio, quando è stato ufficializzato il suo prestito all’Aston Villa. Un addio temporaneo, ma dal sapore amaro.E dire cheaveva rinnovato con lo United appena un anno e mezzo fa, firmando fino al 2028. Ma le difficoltà dell’ultima stagione, fatte di critiche, prestazioni altalenanti e tensioni interne, hanno portato il club a metterlo in discussione come mai prima.