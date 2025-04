Ilrestodelcarlino.it - La Centrale del Latte vola in finale con lo Squacquerone di Romagna

LodiDOP delladeldi Cesena è tra i finalisti all’Italian Cheese Awards 2025, uno tra i più prestigiosi riconoscimenti italiani per i formaggi. Unache arriva per il secondo anno consecutivo, dopo che, nella scorsa edizione, il celebre formaggio romagnolo aveva conquistato il primo posto nella sua categoria, aggiudicandosi il titolo di Miglior formaggio d’Italia per il segmento “Freschissimo”. Questa nuova qualificazione dimostra non solo la qualità del prodotto, ma anche l’impegno costante dell’azienda nella cura della tradizione e nella valorizzazione dei prodotti del territorio. "Siamo davvero entusiasti di questo nuovo riconoscimento – ha dichiarato il direttore delladeldi Cesena Daniele Bazzocchi – il fatto che il nostroDOP sia arrivato inper il secondo anno consecutivo è una testimonianza della passione e della qualità che mettiamo ogni giorno nel nostro lavoro.