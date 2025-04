Ilrestodelcarlino.it - Tre cantieri edili irregolari. Impalcature senza protezioni e amianto ancora da smaltire

Ventimila euro di multa per tre: in azione l’ispettorato del lavoro. Nel corso dell’attività di vigilanza effettuata nei giorni scorsi dal personale dell’Ispettorato territoriale del lavoro Ascoli -Fermo sono stati ispezionati 3: per 2 di questi è stata disposta la sospensione dell’attività d’impresa. Complessivamente, nel corso dei controlli, sono state elevate sanzioni per un importo superiore ai 20.000 euro. Nel primo cantiere il provvedimento di sospensione è stato adottato in quanto la ditta che aveva sottoscritto il contratto di appalto dei lavori non era in possesso della patente a crediti: l’impresa è stata sanzionata e allontanata dal cantiere. Gli ispettori, peraltro, hanno provveduto a sanzionare il datore di lavoro per la predi un "trabattello" inidoneo alle lavorazioni, e il committente per non aver verificato i requisiti tecnico-professionali della ditta incaricata dei lavori.