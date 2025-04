Zon.it - Anticipazioni La promessa: la puntata di oggi, 16 Aprile 2025

Il pomeriggio di Canale 5 si riempie di soap opera spagnole, si aggiunge “La” una delle più recenti. La fiction è trasmessa sull’emittente televisiva La 1 di TVE dal 12 gennaio 2023. “La” è ambientata a Cordova, nel 1913 e parla di Jana Expósito, una ragazza che arriva presso il palazzo de La(situato a Los Pedroches) decisa a vendicare la morte di sua madre e a scoprire dove si trova suo fratello minore. Scopriamo leLaLa: ladi, 16Il conte Ayala rinuncia all’idea di mandare Martina in convento per non compromettere il rapporto con Margarita. Don Romulo incarica Petra di recuperare il denaro donato da Don Alonso al convento. Nel frattempo, Virtudes cerca una nuova sistemazione per suo figlio, mentre Maria Antonia, sempre più esasperata da Cruz, considera l’idea di lasciare La