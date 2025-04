Gqitalia.it - Le migliori Asics attualmente sul mercato

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission.Per molto tempo, le sneakersono state appannaggio esclusivo dei runner più estremi e dei padri poco attenti allo stile. Negli ultimi anni, però, prima lentamente e poi apparentemente all'improvviso, il gigante giapponese dell'abbigliamento sportivo ha preso piede in un'altra fascia demografica: uomini super-stilosi, decisamente meno interessati a macinare chilometri rispetto al vestirsi come si deve. insomma, esattamente il tipo di persona che sta dietro a questo magazine.non è esplosa in popolarità da un giorno all'altro. Il marchio esiste, in una forma o nell'altra, dal 1949 e i fanatici delle sneaker vi ricorderanno che non è passato molto tempo da quando la Gel-Lyte III era un vero e proprio gioiello.