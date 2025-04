Ilfattoquotidiano.it - Insegnanti di sostegno confermati su richiesta, associazioni a favore: “Atto concreto per la continuità didattica”

di, anche precari e a scapito delle graduatorie,dalle famiglie per dareagli studenti con disabilità. I sindacati e il Consiglio superiore della pubblica istruzione sono critici e il 10 aprile Flc Cgil e Gilda Unams hanno comunicato che hanno impugnato davanti al Tar del Lazio il decreto del 26 febbraio 2025 che introduce per la prima volta in Italia la possibilità di confermare il docente sulper lo stesso alunno con disabilità suspecifica della famiglia, con l’approvazione del dirigente scolastico e consultato il Gruppo di Lavoro Operativo (GLO). Secondo le due sigle, “il decreto viola il principio di trasparenza” perché non tiene conto delle graduatorie.A seguito dell’impugnazione da parte delle due sigle sindacali la Federazione italiana per i diritti delle persone con disabilità e famiglie (Fish ) esprime “profonda contrarietà.