Kingdom Come: Deliverance II si fa ancora più spietato con la nuova Modalità Hardcore

Warhorse Studios ha ascoltato i fan più temerari: laè ufficialmente disponibile inII. E non si tratta solo di un ritorno nostalgico alla difficoltà dell’originale, ma di una reinterpretazione totale pensata per portare l’immersione e la sfida a un nuovo livello.Hai già saputo dei Nuovi contenuti e supporto per le Mod?Nella, la qualche traccia di comfort sparisce del tutto: non ci sono viaggi rapidi, bussola, né la consueta icona che indica la propria posizione sulla mappa. I giocatori dovranno orientarsi parlando con gli NPC, chiedendo indicazioni a viaggiatori incontrati lungo il cammino o affidandosi al proprio senso dell’orientamento.Ma c’è di più: all’inizio della partita sarà obbligatorio scegliere almeno tre malus, ognuno con effetti significativi sul gameplay.