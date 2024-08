L’ Atalanta ha scelto Retegui l’italo-argentino sostituirà Scamacca

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 7 agosto 2024) La caccia dei bergamaschi alla nuova punta che dovrà sostituire Gianluca, fuori causa almeno fino all’inizio del nuovo anno a causa del grave infortunio al ginocchio patito nell’ultima amichevole precampionato, sta per concludersi. L’haMateo, il bomber italo-del Genoa con il quale la trattativa è in dirittura d’arrivo. L’HA: ACCORDO IN ARRIVO La Dea ha dunque sciolto le riserve anche in vista dell’importante ed imminente finale di Supercoppa Europea contro il Real Madrid. Lo stop che costringeràai box per almeno sei mesi rende necessario mettere a disposizione subito di mister Gasperini un attaccante già pronto e di esperienza internazionale.