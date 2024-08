Toyota FJ Cruiser | il nuovo fuoristrada compatto

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di martedì 6 agosto 2024)prepara la nuova FJ, un modelloche sarà commercializzato prima in Thailandia e successivamente potrebbe arrivare anche in Europasi prepara a lanciare unmodello di, la FJ, che sarà inizialmente commercializzato in Thailandia a partire da novembre. Secondo quanto riportato da Autocar India, la produzione della nuova FJ, erede del modello prodotto dal 2006 al 2022, inizierà a breve. Questoveicolo sarà basato su una versione modificata della piattaforma IMV, la stessa utilizzata per i modelli Hilux e Fortuner. Il design della nuova FJsarà caratterizzato da linee robuste e squadrate, con passaruota muscolosi e uno stile ispirato alla concept CompactEV presentata alcuni anni fa. Le dimensioni del veicolo prevedono un passo di 2,75 metri e una lunghezza inferiore a 4,5 metri.