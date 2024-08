Tennis Senior City Tennis Tour a Filottrano vincono Marconi Passarelli Malizia Libanori Bedini e Marcorelli

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di martedì 6 agosto 2024) Grande successo per il torneo riservato agli uomini tra i 35 e gli oltre 60 anni, organizzato dal TC Ottrano. Tra i secondi il filottranese Magnaterra, il cingolano Federici, il moiarolo Pigini Campanari e lo jesino Radicioni, 6 agosto 2024 – Grande successo per il “” organizzato dalClub “Ottrano” di. Si è svolto in questi giorni, infatti, il torneotico maschile riservato ai dilettanti tra i 35 e gli oltre 60 anni di età. Per la categoria over 40, Francescodel CT Donzelli di Porto San Giorgio ha superato la concorrenza del filottranese Luca Magnaterra del TC Ottrano. Per l’over 45 maschile limitato 4Nc-4.3, invece, Guidodel Ct Agugliano ha superato la concorrenza di Sergio Federici del TC Cingoli, padre del giovane talento Cristian (leggi qui). Per l’over 35 maschile limitato 4nc-4.